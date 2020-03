Volta Redonda cadastra profissionais da saúde voluntários para atuar no combate ao Novo Coronavírus

Inscrição deve ser feita pelo site oficial a prefeitura; em apenas um dia mais de 30 profissionais se cadastraram

A Prefeitura de Volta Redonda está empenhada na prevenção e no combate a Covid-19, o Novo Coronavírus. E agora vai contar com a solidariedade dos profissionais da saúde do município. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outras especialidades podem se cadastrar pelo link http://www.voltaredonda.rj.gov.br/vrcontraocorona, no site oficial da prefeitura, para atuarem como voluntários na Rede Municipal de Saúde e no Hospital de Campanha que está sendo instalado no Estádio Raulino de Oliveira, quando for necessário o início das atividades.

“Volta Redonda está tentando se manter um passo à frente ao avanço da pandemia da Covid-19. Estamos adotando medidas preventivas para evitar o contágio da população pelo Novo Coronavírus ao mesmo tempo que estamos preparando a rede de saúde do município para atuar no tratamento de possíveis infectados”, disse o prefeito Samuca Silva, ressaltando que o cadastro de voluntários é muito importante neste momento.

A coordenadora da Divisão de Áreas Técnicas em Educação e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Marciléa Dias de Sá T. Lima, avisou que o cadastro obedece à Lei Federal do Voluntariado, datada de 1998. “A secretaria vai separar os profissionais por grupos e indicar os locais onde vão atuar. Na unidade, eles preenchem um termo de voluntariado e colocam a disponibilidade”, explicou, avisando que as dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (24) 3339-9647.

Ela acrescentou que os primeiros beneficiados serão os profissionais da saúde que já atuam no combate ao coronavírus. “Um grupo de psicólogos se inscreveu para o trabalho voluntário no atendimento a estes profissionais que estão neste dia a dia estressante”, disse Marciléa, ressaltando que cuidando da saúde dos profissionais de saúde o município estará garantindo melhor atendimento à população.

O secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, afirmou que os profissionais de saúde de Volta Redonda estão dando exemplo de solidariedade. “Em apenas um dia, 32 profissionais se ofereceram para trabalhar como voluntários. Além dos psicólogos, temos enfermeiros, estudantes de medicina, técnico em radiologia e profissional de educação física”, contou Alfredo.