Detro realiza operações para garantir as medidas de restrição

Órgão autuou 11 empresas de ônibus, oito permissionários de van e 21 veículos realizando lotada

O Detro vem realizando uma série de operações em todo o estado, para garantir as medidas de restrição da circulação intermunicipal de passageiros, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.980 e a Portaria Detro/Pres nº 1.521. As medidas foram tomadas para evitar a proliferação da COVID-19, da capital (maior número de casos) com o restante do estado. Além dos fiscais nas ruas o órgão conta com uma central tecnológica de monitoramento, onde todos os veículos registrados no Detro são monitorados através do GPS. Somadas as ações dos agentes nas ruas e do monitoramento, 11 empresas de ônibus foram autuadas por operar trajeto proibido, oito permissionários de vans e 21 veículos particulares (lotadas) foram multados e apreendidos.

De acordo com o presidente do Detro, Cleber Ribeiro Afonso, as medidas são necessárias para que a COVID-19 não tenha um proliferação, principalmente em municípios do interior, com menos recursos para enfrentar essa crise.

“Nós estamos em uma operação de guerra contra um inimigo invisível, por isso, as medidas precisam ser drásticas, para que não percamos essa luta. O papel da população neste momento é ficar em casa. Nós do Governo do Estado estamos fazendo de tudo para que a sociedade fluminense sofra o mínimo possível, nessa que é a maior crise que enfrentamos neste século”, declarou o presidente.

Algumas situações verificadas pelo Centro de Monitoramento foram encaminhadas pela população, através da Ouvidoria. Os usuários podem ajudar denunciando através do e-mail [email protected]