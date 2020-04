Hospital de Emergência de Resende realiza capacitação de prevenção ao coronavírus 

Postura visa alinhar e atualizar profissionais para que estejam preparados para novos possíveis casos da doença; ações também foram realizadas na UPA 24h

A prefeitura de Resende mantém os esforços de prevenção e combate ao coronavírus, preparando as unidades de saúde para atendimento adequado a possíveis casos. Na última semana, os profissionais do Hospital Municipal de Emergência Sergio Henrique Gregori passaram por mais uma capacitação, que tem por objetivo instruir para o manuseio correto de equipamentos essenciais nos cuidados com pacientes suspeitos ou confirmados com o coronavírus.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Alexandre Vieira, as atividades foram voltadas para o aprendizado sobre a utilização correta do EPI (Equipamento de Proteção Individual) para raio x e tomografia; EPI e limpeza de ambulância para a equipe de remoção; EPI para a higienização.

A capacitação também contemplou os funcionários de empresas terceirizadas que atuam na unidade, abordando temas como a coleta de resíduos provenientes da manipulação de paciente com a Covid-19, além da forma correta de coletar o material.

– É essencial promover o alinhamento e a atualização dos profissionais que atuam no HME. Estamos lidando com uma doença nova, uma condição nova e todos precisam estar atentos ao que as autoridades recomendam. A gestão municipal está buscando se prevenir para possíveis novos casos confirmados e não está medindo esforços para se manter firme na luta contra a progressão da doença – disse o secretário.

Também como consequência das mudanças promovidas durante a capacitação, novos fluxos de limpeza geral e de coleta voltados para o cenário diante do Novo Coronavírus foram organizadas no HME. A nova dinâmica de serviço será padronizada e seguida por todos os colaboradores da higienização da unidade, atribuindo mais eficiência ao processo e seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Treinamento na UPA

Os esforços preventivos não estão somente no Hospital de Emergência. Também na última semana, 15 profissionais da UPA 24h receberam um treinamento que abordou o uso do EPI para atendimento de casos suspeito de Covid-19. A atividade foi conduzida pela enfermeira Beatriz Fonseca, que atua no Hospital de Emergência.