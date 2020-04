Suspeitos são presos após tiros desferidos contra policiais militares no Jardim Belmonte

Agentes do Serviço Reservado e do GAT (Grupamento de Ações Táticas) prenderam na tarde deste sábado, em Volta Redonda, dois suspeitos de integrarem um grupo que efetuou disparos contra os policias militares, no bairro Jardim Belmonte. Pelo menos cinco homens correram para uma mata entre o bairro e o Padre Josimo, por onde três conseguiram escapar.

Com um dos presos, foi apreendida uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada, carregador e 16 munições. Mas o que surpreendeu os policiais foi que o outro usava uma roupa camuflada conhecida como Ghillie, geralmente utilizada por franco-atiradores em áreas de mata. O traje assemelha a uma grande folhagem (veja reprodução abaixo).

Segundo os policiais, ele também estaria portando uma arma, da qual se desfez durante a tentativa de fuga. Os agentes fizeram buscas, mas não encontraram o armamento. Os dois presos foram conduzidos para a delegacia de Volta Redonda. Matéria: Foco Regional