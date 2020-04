Entidades ganham apoio do deputado Antonio Furtado para reabertura consciente do comércio

Representantes da CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda), da Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda), do Sipacon (Sindicato das Indústrias de Panificação do Sul Fluminense) estiveram reunidos nesta quinta-feira, 16/04, com o deputado federal Antônio Furtado, para apresentar uma proposta de reabertura parcial do comércio, seguindo as medidas preventivas determinadas pelo Ministério da Saúde.

Na reunião, as lideranças empresariais da cidade também conversaram sobre o projeto que o parlamentar fez que está em sintonia com o plano estratégico das instituições que será enviado ao prefeito Samuca Silva.

Segundo Gilson de Castro, presidente da CDL-VR, a reunião foi muito produtiva, porque mostrou que o deputado entende a necessidade de ser preservar empregos e vidas num trabalho conjunto para que a flexibilização da reabertura do comércio seja feita com segurança. “Ele está muito consciente dos impactos que essa quarentena tem trazido para economia, não só agora, como enxerga todos os problemas futuros. A proposta dele é bem parecida com a nossa, que foi discutida com seis entidades, que representam o setor produtivo da nossa cidade”, afirmou.

Gilson reafirmou que as entidades têm buscado um diálogo com o Poder Público desde o início dessa pandemia e das medidas restritivas, com ofícios enviados ao prefeito, com a preocupação constante de se flexibilizar a reabertura, tomando todas as medidas preventivas necessárias. “Nunca pedimos uma reabertura indiscriminada e sem controle, pelo contrário, queremos ajudar para garantir que sejam cumpridas”, comentou.

Já o presidente da Aciap-VR, Luís Fernando Soares Cardoso, também elogiou a conversa, lembrando que as entidades estão abertas a sugestões. “É importante dizer que, todos os dias, recebemos informações de micro e pequenas empresas que não vão conseguir pagar as contas que se acumulam e retomar as atividades depois da pandemia.

– Já estamos vendo placas de “passa-se esse ponto” ou de encerramento de atividades de lojas tradicionais. É preciso garantir vidas junto com empregos e, por isso, temos buscado sempre uma alternativa consciente, garantindo proteção para quem trabalha, para quem está em casa e para quem precisar ir ao comércio. A economia também representa sobrevivência – afirmou.

Ainda estiveram na reunião, o presidente do Sipacon-SF (Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitarias do Sul Fluminense, Paulo Marques Diniz, e do Sindicato de Asseio e Conservação, Luiz Cláudio Escobar.

O plano estratégico de flexibilização para a abertura consciente do comércio, apresentado ao deputado, foi feito num esforço conjunto da CDL-VR, Aciap-VR, Sicomércio-VR, Sipacon-SF, SindSul (Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares), além do Metasull (Sindicato das Indústrias Metalmecânicas).

Ontem, o deputado já havia divulgado o seu apoio à retomada da economia, conforme o projeto de lei 1764/2020, protocolado na Câmara dos Deputados, que prevê regras para o funcionamento do comércio durante a pandemia da Covid-19.

“O isolamento social é primordial para evitarmos o aumento dos casos de coronavírus no Brasil, mas, também precisamos que a roda da economia volte a girar. É o comércio, formal ou Informal, o principal empregador no Brasil. Loja fechada não vende. Se não vende, não tem como pagar fornecedores e funcionários, e assim acabam falindo ou demitindo. Não quero colocar a economia acima da vida das pessoas e por isso que propus esse projeto de lei. Se existe a necessidade de abrir as empresas, também tem que ser obrigatório promover segurança para os funcionários e clientes”, considerou o deputado.