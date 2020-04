Homens são presos com armas em Três Rios

Policiais militares prenderam na sexta-feira, dois homens, de 26 e 27 anos, com duas armas dentro do carro em que eles estavam na Rua José Calil, no bairro Cidade Nova, em Três Rios.

Uma denúncia anônima informando de que um carro estava circulando pela rua em atitude suspeita levou os agentes até o local. Foi feito um cerco ao veículo e durante abordagem nada de ilícito foi encontrado.

Ao fazer a revista ao veículo foram encontrados um revólver e uma pistola com 62 munições e ainda R$ 4.703. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Três Rios, onde foram autuados por posse ilegal de arma de fogo.