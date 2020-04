Concurso público de Itatiaia tem taxa de pagamento das inscrições alterada para maio

O prazo para pagamento da taxa de inscrição no concurso público de número 01/2020, foi estendido, e passará para a data de vencimento do dia 04 de maio. Os interessados terão mais dois meses para regularizar a candidatura.

A medida adotada visa tranquilizar a todos sobre os procedimentos administrativos que estão sendo adotados para este período de atenção ao combate do covid-19, em relação ao concurso público para a Prefeitura Municipal de Itatiaia e ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Itatiaia (IPREVI).

A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelos organizadores do concurso, por meio da Secretaria de Administração da Prefeitura de Itatiaia. As data das provas também serão alteradas sem prejuízo dos inscritos de acordo com as necessidades momentâneas.

É importante que os inscritos aguardem as atualizações quanto ao novo boleto de pagamento e quem ainda não se inscreveu deverá preencher o cadastro seguindo corretamente as informações contidas em: http://www.ibam-concursos.org.br/

A equipe da Assessoria Especial de Comunicação também está fornecendo informações atualizadas em: www.facebook.com/Prefeitura.Itatiaia. É importante que neste momento os cidadãos permaneçam em suas residências e acompanhem as atualizações.