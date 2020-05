Covid-19: Prefeitura define novos horários para o comércio de Barra Mansa

Medida visa amenizar a concentração de pessoas provocadas pelas filas dos bancos; lojas de grandes varejistas que façam venda através de carnê só poderão funcionar de 7 às 13 horas

A Prefeitura de Barra Mansa autorizou os estabelecimentos inseridos no processo de flexibilização do comércio a funcionarem em novo horário a partir da próxima segunda-feira (11). A iniciativa tem caráter experimental e visa promover períodos distintos para atendimento àquelas pessoas que estão na fila dos bancos, a fim de receber o auxílio emergencial de R$ 600 do Governo Federal, e os demais consumidores, além de evitar maiores contatos com os próprios trabalhadores do segmento. O comércio inserido no sistema vermelho/amarelo funcionará das 14 às 20 horas, enquanto as grandes varejistas de eletrodomésticos, como Casas Bahia, Lojas CEM e Ponto Frio, poderão abrir suas portas entre 07 e 13 horas. Hotéis estão autorizados a receber clientes das 18 às 8 hs do dia seguinte. Já o horário dos motéis foram regulados entre 6 e 23 hs e os restaurantes das 10 às 20 hs.

De acordo com o prefeito Rodrigo Drable, as medidas foram definidas levando em consideração as aglomerações ocorridas em função das filas externas as agências bancárias e as lojas de eletrodomésticos. Vereadores, membros do Codec (Conselho de Desenvolvimento de Barra Mansa), Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) contribuíram para a decisão.

– Ao longo da semana, observamos a concentração de pessoas, principalmente pela manhã, nas áreas próximas a essas lojas e bancos. Providenciamos algumas medidas a fim de evitar o agravamento da situação, que é um fator de risco para o avanço da doença no município. Vale destacar que a grade de atendimento nos bancos é regulada pelo Governo Federal e que as filas nas agências são recorrentes em todo o país. Diante deste cenário, a Prefeitura deslocou alguns servidores para ajudar na organização das filas, utilizando inclusive os gradis das instituições financeiras, e auxiliar no procedimento de assepsia das mãos com álcool gel ou álcool 70º. Instalamos banheiros na Praça da Matriz e no bairro Vila Nova, onde há alguns bancos. O Saae está fazendo a distribuição de copos d’ água àqueles que necessitam esperar horas na fila pelo atendimento e ainda instalou em locais estratégicos da cidade pias, com água, sabão e papel descartável, com objetivo de compor os instrumentos de higienização das mãos e controle da Covid-19 – enumerou Drable.

A Secretaria de Saúde prossegue com as visitas domiciliares às famílias dos pacientes positivos e suspeitos do novo coronavírus. O intuito é um acompanhamento rigoroso, a fim de impedir desdobramentos da doença e ainda verificar o uso correto dos medicamentos.

O município tem registrado até o momento, segundo informações do prefeito Rodrigo Drable, 89 casos positivos da Covid-19. Deste quantitativo, 58 já estão curados e outros 31 continuam com o vírus ativo. Foram realizados 351 testes para detectar a doença, sendo 16 em laboratórios particulares e os demais pelo Laboratório Central Noel Nutels, no Rio, e pela Secretaria de Saúde, através dos testes rápidos.

A rede de saúde contabiliza nove pacientes internados na Santa Casa, sendo um caso confirmado e oito suspeitos. No Hospital Santa Maria (particular) existem oito pacientes internados e no Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, dois. O Hospital da Mulher e a UPA Centro permanece sem registros de pacientes para o novo coronavírus. Apenas um paciente está em respiração mecânica. Há um óbito confirmado pelo vírus e outros três sendo investigado.