Polícia Militar apreende menor suspeito de assalto à residência, em Penedo

Policiais militares apreenderam neste sábado, um jovem, de 17 anos, suspeito de ter praticado um assalto a uma residência, em Penedo, em Itatiaia.

O menor teria agido com a participação de outro menor. Policiais de posse de informações apreenderam o menor na Rua Izaura Afonso Costa Ribeiro, no bairro Nova Alegria.

Segundo os agentes, vários aparelhos eletroeletrônicos foram furtados do imóvel. Os dois suspeitos fugiram em um veículo Cruze, que foi abandonado na Rua Altamiro O’rely, no bairro Vila Julieta, em Resende

Policiais Militares faziam patrulhamento quando reconheceram o menor que foi abordado. Ele confessou a participação no crime e entregou um dos celulares levados da vítima.

O menor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, de Itatiaia. As vítimas reconheceram o menor com um dos autores do assalto. O menor será encaminhado para o Juizado da Infância e da Adolescência.