Polícia Militar prende jovem e apreende adolescentes no bairro Água Limpa

Policiais militares prenderam um jovem, de 21 anos, e apreenderam três adolescentes, um de 15 e dois de 17 anos, no final da noite de quinta-feira, com material do tráfico de drogas. A ação da polícia ocorreu na Rua Angélica, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Um dos adolescentes foi flagrado com um rádio de comunicação, uma trouxinha de maconha e um pino de cocaína o que propiciou a chegada até os outros suspeitos. A maior parte do material apreendido estava com o rapaz, numa mochila. Ele tentou resistir à prisão.

Os agentes apreenderam também oito munições calibre 38, 41 pinos de cocaína, a trouxinha de maconha, etiquetas da facção criminosa, o rádio transmissor e cinco bases para recarga do aparelho, além de R$ 62 em espécie.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Os menores ficaram apreendidos e o jovem foi preso em flagrante. Eles vão responder por tráfico, associação para o tráfico de drogas e porte de arma.