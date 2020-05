Ampliação e reforma da EM Rio Preto em Resende está em reta final de obras 

Unidade localizada no distrito de Pedra Selada, na zona rural, vai ampliar atendimento e oferecer mais conforto aos alunos após intervenção

Mais uma unidade da Rede Municipal de Educação em Resende está prestes a ser entregue, depois de uma intervenção que visa oferecer melhores condições aos alunos e profissionais, além de ampliar o atendimento. No final de 2019, a Prefeitura iniciou os trabalhos na Escola Municipal Rio Preto, situada no distrito de Pedra Selada, para reforma do espaço, que já apresentava sinais de desgaste por ação do tempo. Hoje, a conclusão das obras está por detalhes de acontecer.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, as equipes responsáveis pela intervenção já realizaram a cobertura do refeitório, pintura completa, instalação do piso, construção de novas salas e depósitos, além de implantar novos forros. Agora, o planejamento está concentrado na reforma da quadra da escola, que deve começar muito em breve.

A unidade atende alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com funcionamento em tempo integral. O espaço escolar, que conta com 24 cômodos e ambientes de circulação, será contemplado com mais três novas salas de aula e um banheiro infantil. Para o prefeito Diogo Balieiro Diniz, a intervenção é fundamental para que a unidade possa oferecer condições cada vez mais dignas para os alunos da região.

– O objetivo da gestão municipal é melhorar cada dia mais as condições dos alunos e profissionais da educação em todas as 63 unidades de Resende. Na zona rural não é diferente. Foi uma demanda que identificamos no início da gestão e que conseguimos concretizar, mesmo enfrentando um momento atípico de pandemia. Sempre é possível melhorar um pouco mais e a gestão municipal segue com esse objetivo em todos os setores possíveis – ressaltou o prefeito.

Com a suspensão das aulas presenciais devido ao Covid-19 as equipes puderam aceleram os trabalhos sem causar nenhum impacto aos alunos. É válido lembrar, no entanto, que a Prefeitura de Resende vem elaborando e implementando diversas iniciativas para que os alunos da Rede Municipal de Ensino não fiquem totalmente privados do desenvolvimento educativo e pedagógico adequado.