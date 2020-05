Jonas Lessa da Silva, de 31 anos, foi assassinado no final da madrugada desta segunda-feira, por volta das 5h30min, às margens do Rio Paraíba do Sul, na Vila Delgado, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Segundo populares, ele foi atingido com pelo menos dois tiros. Próximo ao cadáver, foi encontrado um estojo de pistola calibre .40