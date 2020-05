GAA de BM contabiliza mais de 35 crianças e adolescentes inseridos em lares familiares

Desde 04 de julho de 2016 o projeto se tornou lei municipal

Há quase cinco anos, o Grupo de Apoio à Adoção (GAA) ‘Nós Adotamos Essa Ideia’ de Barra Mansa surgiu com o objetivo de informar pessoas sobre a adoção e quebrar preconceitos que ainda são comuns em relação ao tema. Anualmente o grupo realiza no dia 25 de maio, data em que é celebrada o Dia Nacional da Adoção, uma caminhada pelas ruas da cidade, para chamar a atenção da população sobre o assunto. Devido a pandemia, provocada pela Covid-19, esse ano não acontecerá o evento. O projeto se tornou lei municipal de n°4.549 de 04 de julho de 2016.

Antes a pandemia, o grupo se reunia em todo quarto sábado do mês, no salão da Igreja de Santo Antônio, em Saudade. Com as restrições de grande número de pessoas reunidas no mesmo local, os encontros acontecem através das redes sociais e grupos de WhatsApp.

A coordenadora do grupo Adoção, ‘Nós Adotamos Essa Ideia’, Marcília Leite Arantes, contou que desde o início do projeto mais de 35 crianças e adolescentes foram encaminhadas para lares adotivos. “Nosso trabalho se baseia em preparar os futuros pais adotivos em como iniciar uma boa relação. Eu acredito que esse seja um trabalho de extrema importância, pois quando eu tomei a iniciativa de adotar os meus, pouco se ouvia sobre adoção. Parecia um assunto tabu. Com o surgimento do GAA, ganhamos força e voz”, expressou.

Para participar das reuniões, se tornar um membro do GAA-BM ou buscar mais informações sobre o grupo, basta entrar em contato através dos telefones (24) 99307-2249 ou 99307-2506 ou pelas redes sociais.