Associações de moradores celebram mudança no transporte coletivo em Volta Redonda

Melhoria no transporte público beneficia moradores dos bairros Açude, Dom Bosco e São Sebastião

A Prefeitura de Volta Redonda segue avançando na melhoria do transporte público da cidade. No último fim de semana, uma nova empresa assumiu a operação de três linhas de ônibus do município, beneficiando os moradores dos bairros São Sebastião, Dom Bosco, Açude e outros. A operação das linhas era realizada pela viação Sul Fluminense, mas devido a atrasos, má qualidade do serviço e grande número de reclamações, a empresa Cidade do Aço passou a assumir o serviço. A troca foi muito celebrada pelos usuários.

No primeiro dia de operação da nova empresa, o prefeito Samuca Silva e representantes da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) acompanharam os serviços. As linhas assumidas pela viação Cidade do Aço são: 320 –A (Dom Bosco – Conforto); 525 (Açude-Jardim Amália); e 530 (Açude- Jardim Amália – Via Vila Mury e Park Sul).

Para o presidente da Associação de Moradores do bairro São Sebastião, André Cordeiro, a troca só melhora a vida da comunidade. “Já agradeci por isso. Ontem acompanhei o serviço e vi que os horários foram cumpridos rigorosamente. Além disso, os ônibus são novos, dando mais segurança para o morador. A qualidade do serviço estava horrível. Tenho certeza que essa mudança é muito positiva para os moradores do bairro”, contou.

Quem também agradeceu a mudança foi o presidente da Associação de Moradores do bairro Dom Bosco, João Lopes Sobrinho, o Sr. Joãozinho. “Os moradores tinham muita dificuldade para sair e entrar no bairro. A última empresa não cumpria os horários e deixava os moradores na mão por várias vezes. Com a pandemia sabemos que diminuiu o fluxo de pessoas e, mesmo assim, eles não cumpriam com suas obrigações. Ficamos muito agradecidos com essa troca de empresas. Os moradores mereciam essa melhoria”, disse.

O prefeito Samuca Silva destacou como a mudança de empresas vai impactar positivamente na vida da população. “O transporte público de qualidade é de grande importância para se viver bem. Uma empresa que se comprometa com horários e qualidade do serviço oferecidos para a população é muito relevante para o dia a dia de todos. Nosso objetivo com essa troca é proporcionar um transporte eficiente, não deixar que as pessoas fiquem horas esperando pelos ônibus ou que andem em veículos sucateados e lotados, comprometendo a segurança”, destacou.