Prefeitura intensifica manutenção e limpeza em Volta Redonda

Equipes de infraestrutura estão acelerando serviços de rotina e de melhorias em vias e outros espaços públicos durante a pandemia

Os serviços de manutenção e limpeza realizados pela Prefeitura de Volta Redonda estão intensificados neste período de isolamento social, devido à pandemia da Covid-19, quando é baixa a circulação de pessoas nos espaços públicos. Nesta terça-feira, dia 26, as equipes da Secretaria de Infraestrutura (SMI) percorreram vários bairros, dentre eles o Nova Primavera, que recebeu serviços como retirada de entulho, caiação de muros e ruas, além de roçada, que foi realizada na Avenida Votorantim.

“Enquanto a população se cuida e cuida do próximo, estamos cuidando da cidade para todos. É um momento em que a quarentena deve ser priorizada e estamos realizando as melhorias necessárias para que a cidade fique limpa e em dia para a população”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

No bairro Três Poços, as equipes atuaram com roçada, capina, raspagem e varrição na Rua Érica Berbet, próximo à divisa com o município de Pinheiral.

Os profissionais responsáveis pela capina atuaram também nas ruas Corifeu Marquês e Senador Alfredo Elis, no Jardim Amália I, e na Rua Vasco da Gama, no Jardim Amália II. A roçada foi feita ainda na Rua Peru, no Parque das Garças (Roma).

O serviço de retirada de entulho, que conta com apoio de retroescavadeira e caminhões, também atendeu os bairros Santa Cruz e Coqueiros – neste último, atuando nas ruas C1 e Nova Friburgo.

As equipes de varrição estiveram em várias ruas e avenidas nos bairros Coqueiros, Vila Brasília, Mariana Torres, Santo Agostinho, Retiro, além das praças dos Inocentes e Pandiá Calógeras, na Vila Santa Cecília.

A SMI efetuou ainda a raspagem e varrição na Via Sérgio Braga, no Conforto, e a limpeza do córrego localizado na Rua Palmeiras, no bairro Belmonte.

O serviço de tapa-buraco teve continuidade no Parque das Garças; na Rua 4, no Conforto; e nas ruas 26 e 31, na Vila Santa Cecília.