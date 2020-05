CSN desliga o Auto-forno 2

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou que foi programada para esta sexta-feira a paralisação temporária do alto-forno 2, localizado na usina de Volta Redonda (RJ), visando adequar a produção de aço à demanda de mercado, prejudicada pela crise do novo coronavírus (covid-19). O forno tem capacidade nominal de 1,5 milhão de toneladas anuais.

No comunicado, a CSN não informa o tempo de paralisação do AF-2, mas, há 15 dias, executivos da empresa revelaram que a usina tinha acumulado aço suficiente para uma parada até o fim de 2020. A CSN tem dois altos-fornos em operação.

As demais unidades da companhia e de suas controladas no Brasil, Alemanha e Portugal permanecem com suas atividades normalizadas, sem impactos operacionais relevantes, de acordo com o comunicado da empresa.