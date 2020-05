Colisão deixa motociclista ferido em Barra Mansa

Uma colisão envolvendo uma caminhonete e uma moto no início da noite de sexta-feira deixou o condutor da moto com ferimentos, no km 290, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do bairro Nove de Abril, em Barra Mansa.

O motociclista, de 43 anos, sofreu fraturas na perna e na mão. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

O condutor da caminhonete não ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para fazer o registro do acidente.