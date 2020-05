Secretaria de Saúde de Barra do Piraí atualiza casos do coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, da Prefeitura de Barra do Piraí informa os dados atualizados em 30/05/2020, as 19:30 min, do coronavírus (Covid-19)

Casos confirmados: 139

recuperados: 93

Internação: 11

Isolamento Domiciliar: 19

Óbitos: 16

A secretaria de Saúde informa que os resultados dos exames são liberados exclusivamente pelo Laboratório Central (LACEN) da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

Sobre as internações, 03 pessoas estão no Hospital Santa Maria em Barra Mansa, 02 na Santa Casa em Barra do Piraí, 01 na Unimed em Barra do Piraí e 05 no Hospital Regional Zilda Arns em Volta Redonda.

Sobre o novo caso: mulher de 24 anos (em isolamento domiciliar).

A SMS lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo vedada inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou confirmados. A violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.