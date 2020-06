Homem é assassinado em Barra do Piraí

Juliano Rosa Ribeiro, de 36 anos, foi assassinado na noite desta segunda-feira, na Rua São Sebastião do Alto, no bairro Química, em Barra do Piraí.

A vítima teria sido atingida com um golpe de facão. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas quando chegou o home já estava sem vida. Uma briga de vizinhos teria sido o motivo do crime.

Policiais militares estiveram no local para aguardar a presença do perito. Após o trabalho de perícia o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Barra do Piraí.

A polícia não conseguiu arrolar testemunhas. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí