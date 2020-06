Prefeitura de Barra Mansa proíbe temporariamente passagem de veículos grandes na Rua José Hipólito, no Cotiara

Determinação visa agilizar a finalização das obras de asfaltamento

Nesta terça-feira (2), a Prefeitura de Barra Mansa divulgou um ofício que proíbe, por tempo indeterminado, o trânsito de veículos pesados no trecho da Rua José Hipólito, localizada no bairro Cotiara. Esta determinação foi tomada visando facilitar o andamento e a conclusão das obras de asfaltamento no local, que trará melhorias na mobilidade de uma das principais vias de acesso ao município.

O Comandante da Guarda Municipal de Barra Mansa, Joel Valcir, explicou a paralisação. “A passagem de veículos de grande porte está impedida para que as obras sejam finalizadas com maior facilidade. A Guarda Municipal está com duas viaturas nas extremidades do local, justamente para coibir o fluxo de carretas e auxiliar os operários na conclusão da obra”, afirmou Valcir.