Reunião com o MPRJ flexibiliza comércio em Volta Redonda

O prefeito Samuca Silva participou nesta quarta-feira em mais uma transmissão pelas redes sociais, em sua live, informando sobre as decisões tomadas após reunião que ocorreu nesta tarde com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Ficou estabelecido que o comércio passa a funcionar às 12 horas em diante à partir do dia 10 de junho. O horário de fechamento dos estabelecimentos comerciais fica a cargo dos comerciantes. A proposta aprovada vai de encontro ao que a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Sicomercio (Sindicato do Comércio) e OAB (Ordem dos Advogados),reivindicava.

Outra mudança foi com relação a feira-livre que estará liberada também no dia 10 de junho. O prefeito frisou que as barracas de alimentação (pastel, churrasquinho e outras), não poderão ter aglomeração. O freguês faz o pedido, paga e não pode ficar nas barracas.

A partir da nova flexibilização, os feirantes que vendem gêneros alimentícios estarão incluídos na lista de atividades essenciais. Os bares e lanchonetes poderão voltar a funcionar, com um percentual de 30% da sua capacidade de ocupação.

A abertura do comércio está condicionada ao número de pessoas infectadas. Sobre igreja e templos, Samuca disse que a partir de agora a liberação fica a cargo do governo estadual.

O prefeito também citou uma live feita por um jovem que fazia musculação dentro de uma academia. A empresa foi localizada, autuada e fechada por descumprir a ordem do fechamento.