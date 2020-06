‘Feira Livre’ em drive thru terá presença de mais de 50 produtores, em Resende

Iniciativa, que terá cuidados contra a Covid-19, teve boa adesão entre comerciantes tradicionais da feira e levará amplo leque de opções ao consumidor

Diante de uma pandemia, a Prefeitura de Resende segue buscando alternativas para manter a economia do município aquecida, preservando ao máximo a saúde, mas também o emprego e a renda. No próximo domingo, dia 7, a Feira Livre de Resende será realizada pela primeira vez em sistema ‘Drive Thru’, para promover o escoamento da produção local e fomentar a economia de forma segura para todos. O evento acontece na Área de Exposições, das 7h às 14h, e não será permitido entrar sem carro.

As inscrições para assumir um espaço na feira estão encerradas. Segundo o Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz, chega a 53 o número de barracas que estarão disponíveis na edição especial da Feira Livre. A prioridade foi dada para os produtores resendenses, visando justamente fazer a economia girar internamente e aproximar cada vez mais o consumidor do produtor. Outra parceria importante firmada para a feira é com os artesãos, que também têm presença confirmada e poderão expor os trabalhos.

A organização da feira conta com um reforço importe: a Guarda Civil Municipal estará presente para ajudar na condução do trânsito dentro da Área de Exposições. Para o secretário, o evento tem tudo para ser um sucesso, trazendo inúmeros benefícios ao município e sem se esquecer dos cuidados contra a Covid-19. “Será uma experiência nova para a gestão municipal e para a população”, disse o secretário, que prosseguiu:

– A organização está sendo feita pensando na segurança e na saúde de todos os presentes, por isso as medidas de prevenção ao coronavírus serão rígidas. Foi uma alternativa muito interessante que elaboramos e esperamos estender enquanto a pandemia for uma preocupação. Este modelo será adotado em todos os domingos daqui para frente – salientou Tiago.

Produtores podem se cadastrar para outras edições

Os produtores locais que tiverem interesse em participar das edições seguintes podem se cadastrar na secretaria. As vagas são limitadas de acordo com a capacidade e com normas de segurança e de saúde. Os interessados devem entrar em contato das 13h às 17h através dos números (24) 3381-9052 ou (24) 3350-9578.