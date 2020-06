Volta Redonda terá celebrações religiosas em sistema drive in

Estreia do projeto da prefeitura foi neste domingo, dia 07, com culto

da Igreja Metodista do Santo Agostinho

A Prefeitura de Volta Redonda autorizou as instituições religiosas do

município a realizarem celebrações no pavilhão da Ilha São João em

sistema de drive in. Todos os participantes devem permanecer em seus

veículos durante a cerimônia. O objetivo é amenizar os impactos

causados pelas restrições necessárias no combate ao novo coronavírus.

Com o isolamento social, os fiéis estão impossibilitados de se

reunirem em igrejas ou templos religiosos para evitar aglomerações. A

Igreja Metodista do Santo Agostinho iniciou o projeto neste domingo,

dia 07, com culto das 17h às 19h.

O prefeito Samuca Silva entende que a solução permite a reunião de

grupos em oração, cada um em seu credo, sem deixar de cuidar da

prevenção à saúde. ?Sabemos da importância da fé neste momento pelo

qual o mundo todo está passando, mas a prioridade do poder público

neste momento deve ser com a saúde da população e o controle da

Covid-19 no município. Acredito que este modelo pode diminuir a falta

das reuniões tradicionais nas igrejas?, falou.

O projeto, realizado em conjunto pelas secretarias de Desenvolvimento

Econômico e Turismo (Smdet) e de Comunicação (Secom), ainda define

normas para participação nas cerimônias que vão além da permanência no

próprio carro, sem nenhum contato entre pessoas. Os frequentadores

precisam manter o uso das máscaras e ainda as orientações de higiene

como o uso do álcool em gel.

O espaço, que pode receber uma média de 200 veículos por cerimônia,

deve ser agendado previamente na prefeitura. A Ilha São João está

aberta para sediar celebrações religiosas de todas as crenças.