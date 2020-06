Pinheiral divulga novos dados do coronavírus

A prefeitura Municipal de Pinheiral informa os dados desta segunda-feira (08/06) sobre a Covid-19. Na cidade 71 confirmados (57 curas, nove em isolamento domiciliar, dois óbitos e três internados – sendo um no Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa e dois no Hospital Regional Dr. Zilda Arns, em Volta Redonda).

Cinco pacientes estão aguardando resultado (um internados no Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa e quatro em isolamento domiciliar) e 334 descartados (testes rápidos de residentes). Os novos casos confirmados sãoduas mulheres (de 50 e 53 anos), uma internada no Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa e outra no Hospital Regional Dr. Zilda Arns e um homem de 64 anos que está internado fora do município.

O segundo caso de óbito na cidade é um homem de 52 anos que estava internado em hospital da rede pública fora do município e já apresentava quadro com comorbidades, possuía diabetes e insuficiência renal crônica.