Transporte público de Volta Redonda passa por mais uma fiscalização

STMU já realizou 36 ações de vistoria desde o início da quarentena

A prefeitura de Volta Redonda realizou na tarde desta terça-feira, dia 9, mais uma fiscalização no transporte público da cidade. A ação, que tem como objetivo verificar higienização dos ônibus, uso obrigatório das máscaras e estado de conservação dos carros, aconteceu no ponto próximo à rodoviária municipal e verificou 30 veículos, sendo que todos estavam dentro das normas estabelecidas.

Durante a quarentena da Covid-19, a Secretária Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) já realizou 36 fiscalizações, desde o dia 23 de março.

“Essas ações resultaram em 1144 carros inspecionados, sendo 51 autuados e 10 notificados por descumprirem algum dos quesitos dos decretos municipais de enfrentamento ao novo coronavírus”, destacou o secretário da STMU, Rogério Loureiro.

“Estamos trabalhando para garantir a segurança de todos que precisam estar nas ruas trabalhando e controlar a circulação do vírus na cidade. É muito bom ver que a população está colaborando e esperamos vencer essa luta para voltarmos ao nosso cotidiano”, comentou o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva.

A população também pode ajudar no cumprimento das regras de combate ao novo coronavírus ligando, de forma anônima, para a Central de Atendimento Único (CAU), no telefone 156, ou através do aplicativo Fiscaliza VR e denunciando irregularidades.