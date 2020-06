Vídeo: Carro queimado em troca de tiros no bairro Dom Bosco

Uma troca de tiros ocorrido na tarde desta terça-feira, teria envolvido traficantes do bairro Dom Bosco (Volta Redonda) e do distrito da Califórnia (Barra do Piraí) na divisa com os dois municípios. Um veículo foi queimado por uma das facções na Rua Carlos Luz, nas imediações da Praça João Abílio Estevão.

Várias viaturas da Polícia Militar foram acionadas para o local. Uma pessoa teria sido baleada. Ela teria sido levada para o Hospital São João Batista. Um suspeito foi apreendido por policiais militares.