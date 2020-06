PM apreende armas e drogas na casa de suspeito de chefiar tráfico em Resende

Polícia Militar apreendeu, na noite da terça-feira, em Resende, armas e grande quantidade de drogas na casa de um homem suspeito de ser o número 2 na hierarquia do tráfico que domina o bairro Surubi – e que foi preso durante a tarde na Rua Dr. Cunha Ferreira, no Centro.

O suspeito, de 53 anos, estava num Corolla prata que não atendeu a uma ordem de parada e tentou fugir, mas teve o carro interceptado nas proximidades da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras). Após a prisão, a PM recebeu denúncia de armas e entorpecentes no apartamento dele, na Avenida Presidente Kennedy, no Parque Zumbi.

De acordo com eles, o imóvel estava destrancado e, do lado de fora, já era possível sentir o cheiro das drogas. No imóvel foram encontrados cinco tabletes e 640 pinos de cocaína, sementes de maconha, duas pistolas calibre 380 e 229 munições de diversos calibres. Também foram apreendidos três carregadores de pistola e uma balança digital. Foco Regional (Foto: Polícia Militar)