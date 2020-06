Barra Mansa ultrapassa a meta de 90% de vacinação contra a gripe  preconizada pelo Ministério da Saúde

Campanha segue até o dia 30 de junho. Ainda há doses disponíveis nas unidades de Saúde

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa realizou neste sábado, 20, mais uma etapa da campanha de vacinação contra a gripe (Influenza). Com cinco pontos estratégicos (pátio da prefeitura, no Centro; Policlínica do Nove de Abril, na Região Leste; Unidade de Saúde São Lucas, na Colônia Santo Antônio; Unidades de Saúde da Vista Alegre e do bairro Boa Sorte), e em sistema drive thru, foram aplicadas 1,4 mil doses do imunizante. No entanto, desde o início da vacinação em março passado, foram ministradas 57.669 doses de um total de 66.900.

De acordo com dados do Departamento de Imunização, da Secretaria de Saúde, a cobertura vacinal no município por grupos prioritários atingiu 90%, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde e recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Foram vacinadas 72% de crianças com idade entre seis meses e menos de 5 anos de idade; 85% das gestantes; 125% de mulheres no período de até 45 dias após o parto; 143% de trabalhadores da saúde; 125% de idosos e 63% de adultos entre 55 e 59 anos.

Entre os professores o total de doses aplicadas foi 984; segurança e salvamento, 225 doses; caminhoneiros, 477 doses; transporte coletivo, 390 doses; doenças crônicas, 8.959 doses e outros cidadãos, 572 doses

De acordo com o secretario de Saúde, Sérgio Gomes, o objetivo da vacinação é reduzir as complicações, internações e mortalidades decorrentes da infecção pelo vírus da influenza na população. “A vacina da gripe é trivalente, ou seja, imuniza contra três tipos de vírus: H1N1, H3N2 e Influenza B.Sua composição é atualizada e recomendada anualmente pela Organização Mundial da Saúde, baseada em informações sobre a prevalência dos vírus circulantes”, explicou.

A vacina contra a gripe diminui o risco de contrair a doença em até 90% dos casos e leva duas semanas para produzir efeito. A campanha nacional de vacinação contra a gripe segue até o dia 30. Quem ainda não foi imunizado, deve se encaminhar a unidade de saúde mais próxima de sua residência, entre 8 e 17 horas, de segunda à sexta-feira.