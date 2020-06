Deam tem nova delegada em Volta Redonda

A delegada Juliana Almeida Alves Domingues, assumiu a titularidade da Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), em Volta Redonda. Juliana está substituindo à delegada Waleska dos Santos Garcez, que foi transferida no dia 8 de junho, para a 58º DP (Posse), na Baixada Fluminense.

A nova delegada deixou a 9ª Delegacia de Polícia do Catete, do Rio de Janeiro. Antes já tinha trabalhado na Deam, de Campo Grande, na Zona Oeste, do Rio. Juliana assumiu a titularidade da delegacia em Volta Redonda, ocorreu no dia 10 deste mês.

A nova delegada disse que pretende dar continuidade do trabalho desenvolvido pela delegada anterior, Waleska Garcez. A nova delegada disse que já teve contado com as instituições dos municípios e se reuniu com a Sub-Secretária de Segurança Pública do município, além do prefeito, Samuca Silva.