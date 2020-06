Guarda Ambiental de Barra Mansa resgata animais em situação de risco

Animais receberam cuidados veterinários e se encontram em observação

Agentes da Guarda Ambiental de Barra Mansa resgataram na tarde desta terça-feira (23), dois animais em situação de risco. A primeira ocorrência foi de um tucano com dificuldade de locomoção, encontrado por um morador do bairro Goiabal. Já o segundo fato envolveu uma paca, localizada no bairro Paraíso de Cima, na Região Leste.

Segundo informações, a Guarda Municipal chegou até os dois animais silvestres através de moradores, que entrarem em contato com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, solicitando o resgate. O tucano não tinha feridas aparentes, estava ativo e foi encaminhado para a assistência veterinária. Nesta manhã, ele ainda permanecia em observação.

A paca, embora estivesse em completa situação de prostração, também não aparentava ferimentos. O animal silvestre parecia estar com dor. Ele recebeu cuidados médicos veterinários e se encontra em observação.