Bairro Nova Primavera ganha nova sinalização viária em Volta Redonda

Durante toda semana equipes da prefeitura percorreram todo o bairro para executar o trabalho

Dando continuidade ao trabalho de revitalização da cidade, a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), realizou durante toda a semana ações para melhorar a sinalização horizontal das vias do bairro Nova Primavera. O trabalho, que terminou nessa sexta-feira, dia 26, foi facilitado devido o período de isolamento social e baixa circulação de veículos, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Equipes percorreram todo o bairro, desde o trecho da entrada, próximo a Votoran, até o ponto final do ônibus. O bairro ganhou nova sinalização de faixa central em amarelo e nos pontos de ônibus, além de pintura de pare, dando as preferências nos cruzamentos e sinalização dos quebra molas. O objetivo é de melhorar a mobilidade urbana, com a fluidez do trânsito, além de trazer mais segurança nos cruzamentos.

De acordo com a programação da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, as equipes, que percorrem toda a cidade durante a semana, estarão na Avenida Beira Rio. No local, serão realizadas obras de revitalização da ponte Castelo Branco, na próxima segunda-feira dia 29.

O prefeito Samuca Silva ressaltou que o trabalho está sendo intensificado durante pandemia. “Estamos aproveitando esse período em que há menor circulação de carros e pessoas na rua para realizar obras em toda a cidade. Enquanto as pessoas ficam em casa cuidando da sua saúde nós estamos mantendo a cidade em ordem e pronta para quando a pandemia passar”, disse o prefeito.