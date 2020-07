Jovem é apreendido com drogas em Itatiaia

Um jovem, de 22 anos, foi apreendido no início da noite de segunda-feira, por volta das 19h40min, com drogas, por policiais militares do 37ª BPM, na Estrada José Custódio, na Vila Pinheiro, em Itatiaia. Os agentes estavam em patrulhamento quando depararam com o jovem em atitude suspeita. Ao avistar a viatura policial o suspeito jogou algo no chão que estava em uma das mãos. Durante buscas no local foram encontrados 13 pinos dentro do saco plástico escondidas com folhas secas.

No bolso de sua calça do suspeito foram encontrados R$30. O jovem teria dito que as drogas eram para serem vendidas. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia, de Itatiaia, onde permaneceu preso.