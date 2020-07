Reforma da UBS do distrito de Amparo garantirá melhor atendimento à comunidade

Serviços estão sendo realizados por equipe da própria Secretaria de Saúde e devem ser concluídos nos próximos dias

A Prefeitura de Barra Mansa está concluindo a reforma da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Nossa Senhora do Amparo. A iniciativa vai garantir mais qualidade no atendimento aos moradores, além de conforto e segurança aos profissionais que trabalham no local.

Os serviços estão sendo realizados por equipe da própria de Secretaria de Saúde e atende a uma antiga reivindicação da comunidade. De acordo com o secretário da Pasta, Sérgio Gomes, por se tratar de um imóvel com características histórico-culturais, alguns detalhes foram preservados. “Tivemos o cuidado e atenção com as portas coloniais e os azulejos de algumas dependências do imóvel. Também fizemos alguns ajustes impactantes, como a instalação de rampas e corrimão, garantindo mobilidade e acessibilidade aos usuários, e a instalação do prontuário eletrônico, que permite o armazenamento de todos os dados de atendimento ao paciente”, declarou Sérgio Gomes.

Na UBS foram realizadas a substituição do telhado, revisão elétrica e hidráulica, pintura interna e externa e colocação de azulejos e piso na cozinha, sala de vacinação e banheiros. Nos próximos dias, será realizada a pintura do piso da área externa do imóvel. Novos equipamentos que compõem os consultórios de saúde e a recepção também foram destinados à unidade.

A Unidade Básica de Saúde de Nossa Senhora do Amparo fica localizada à Rua Isabel Penha Vilela, no Centro, e conta com atendimento de clínica geral, pediatria, ginecologia, assistência social, fisioterapia, com exercícios de alongamento, psicologia, odontologia, pré-natal, puericultura, preventivo, vacinação e curativo.