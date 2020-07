Prefeitura promove limpeza do canal periférico da Cidade Alegria

Serviço começou no último sábado, dia 11 e seguirá durante a semana

Pensando no bem-estar da população e em especial no combate à proliferação do mosquito Aedes Aegypti no município, a Prefeitura de Resende, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, está promovendo desde o último sábado, dia 11, uma limpeza geral do canal periférico do bairro Cidade Alegria. O serviço de limpeza está sendo feito pelas equipes da administração municipal e conta com o apoio do novo maquinário adquirido pela Prefeitura, com retroescavadeira e caminhões.

O canal periférico faz divisa com outros bairros da região e constantemente utilizado para o descarte de entulhos e lixos de forma errada. Os trabalhos dentro e ao redor do canal começaram no último sábado e seguirão durante essa semana. O objetivo desta ação é realizar a limpeza em todo o canal. Além disso, as equipes estão retirando entulhos e promovendo os serviços de capina, roçada e poda de árvores.

Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a manutenção da limpeza do canal é importante para evitar que o local seja foco de doenças como a dengue e também evitar que animais peçonhentos apareçam.

O secretário de Obras e Serviços Públicos, Victor Sampaio reforça a importância da população fazer a sua parte no processo de limpeza do município e fazer o descarte correto dos entulhos.

– Esta limpeza é de suma importância, pois estamos tirando muito entulho e uma vasta vegetação que atrapalha na hora das chuvas, fazendo com que a água não escoe com facilidade. O que pode causar o entupimento deste canal e assim possíveis enchentes podem acontecer. É um trabalho preventivo, mas o apoio da população é muito importante para evitar também que o canal vire um foco de doenças como a dengue – disse o secretário, Victor Sampaio.