O corpo de um adolescente, de 17 anos, foi encontrado boiando nesta terça-feira, na praia do Guariba, no bairro Piraquara, em Angra dos Reis. O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o corpo que foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Angra dos Reis. Familiares estiveram no IML e reconheceram o corpo do rapaz.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Angra dos Reis.