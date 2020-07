10ª edição do Festival de Ginástica de Gala aconteceu de forma online em Volta Redonda

Cerca de 250 pessoas acompanharam as apresentações pelas plataformas digitais

A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), realizou no último sábado, dia 25, a 10ª edição do Festival de Ginástica de Gala. Esse ano, por conta da pandemia de Covid-19, o evento foi realizado de forma online e contou com a apresentação de 12 coreografias e a participação de 60 bailarinos. O evento teve quase uma hora de duração e foi prestigiado por amigos e familiares dos ginastas.

Mesmo não podendo reunir o público fisicamente, o evento foi um sucesso, alcançando cerca de 250 acessos nas plataformas online onde foi exibido. “Foi uma demonstração linda de dedicação e comprometimento das equipes e dos alunos nesse momento difícil de distanciamento social. Eles se reinventaram e se adaptaram a uma nova forma de desenvolver e demonstrar seu trabalho”, contou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Patrícia Monlevad.

Patrícia contou também que o evento já é tradicional na cidade, além de ser uma verdadeira vitrine do trabalho que os profissionais da região desenvolvem. “O evento consiste em reunir vários grupos da nossa região para celebrar a Ginástica e, por não possuir um caráter competitivo, a cada ano ganha novos adeptos”, disse.

Cada aluno fez sua apresentação de forma online em sua casa, apresentando uma coreografia que foi previamente passada a cada um. As apresentações tiveram o tema ‘Circo’ e, além das coreografias, os alunos e familiares também fizeram lindos cenários para compor a apresentação.

De acordo com a equipe, a Smel busca contemplar as diversas faixas etárias e níveis de desenvolvimento técnico das mais variadas manifestações de ginástica e modalidades que, de alguma forma, se utilizam da ginástica em seus conteúdos como Dança, Capoeira, Ginástica Artística, Ginástica de Trampolim, Circo, Ginástica Acrobática, Contorcionismo, Ginástica Aeróbica, entre outras.

Secom VR, com fotos de divulgação