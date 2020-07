Unidades de saúde e centros comerciais recebem sanitização em Volta Redonda

Em quatro meses, a ação de combate à Covid-19 foi realizada mais de 600 vezes em locais de maior circulação de pessoas no município

O trabalho diário de sanitização e higienização dos espaços públicos, implantado há quatro meses pela Prefeitura de Volta Redonda como ação de combate à Covid-19, faz parte do cotidiano da população. Assim como o uso de máscara, a higienização das mãos, o distanciamento social e a medição de temperatura corporal, a presença da equipe da Secretaria de Infraestrutura (SMI) paramentada com EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), lavando calçadas com água clorificada e pulverizando ambientes com produto desinfetante, já não surpreende. As medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus são parte do dia a dia na pandemia.

No início desta semana, a programação priorizou as unidades de saúde, beneficiando sete locais de atendimento à população. O Centro Municipal de Saúde (antigo Santa Margarida), o CER III (Centro Especializado em Reabilitação), as unidades da Atenção Básica dos bairros Caieiras, Dom Bosco, São Sebastião e Policlínica da Melhor Idade, além do Hospital de Campanha, no Estádio Raulino de Oliveira, passaram por sanitização e higienização. Ainda foram beneficiados os centros comerciais do Retiro, 207 e Aterrado.

O secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos, destacou que a sanitização é uma das diversas ações de combate à Covid-19 na cidade. “Nossas equipes atuam diariamente. Além das unidades de saúde, locais com maior circulação de pessoas como acessos às agências bancárias, Casas Lotéricas, supermercados, farmácias, por exemplo, são o foco da ação”, falou o secretário, ressaltando que esse serviço faz parte do chamado novo normal e não tem prazo para encerrar em Volta Redonda.

A marca de 600 sanitizações em cerca de quatro meses já foi superada no município. A ação é realizada periodicamente em todos os centros comerciais e unidades de saúde, mas também aconteceram no pavilhão da Ilha São João e locais como os CRAS (Centros de Referência à Assistência Social), Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, Palácio 17 de Julho, Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e sede do Conselho Tutelar.