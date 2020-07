Barra Mansa contabiliza mais de três mil inscrições para cadastro de reserva da Secretaria Municipal de Educação

Comissão de avaliação do processo seletivo segue realizando a análise e validando os registros

Na última quarta-feira, dia 29, a Prefeitura de Barra Mansa encerrou as inscrições do processo seletivo para cadastro de reserva da Secretaria Municipal de Educação. No total, foram contabilizados 3.581 registros, em 24 diferentes áreas, todas voltadas para atuação nas unidades escolares. O objetivo desta iniciativa é de selecionar os profissionais para, posteriormente, contratá-los quando for viabilizada a volta às aulas. As inscrições foram totalmente gratuitas e realizadas online.

No dia seguinte ao término das inscrições, uma equipe da Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado para Formação de Cadastro Reserva iniciou a análise dos documentos.

De acordo com o secretário de Educação, Marcus Vinicius Pires de Barros, ainda não é possível garantir um retorno das aulas, porém, mesmo diante da realidade, a prefeitura segue com os investimentos na área educacional. “Estamos nos preparando e orientando os profissionais para um possível retorno, mas isso só irá acontecer de forma segura. Hoje não temos essa data definida. Enquanto isso, seguimos com os investimentos que farão total diferença nas vidas dos nossos jovens e crianças. Vale ressaltar que, neste governo, acabaram-se os apadrinhamentos e favorecimentos, utilizando sempre processos seletivos isentos e que dão oportunidades aos mais qualificados.” disse.

Ele ainda comentou que, em função da pandemia, no intuito de preservar a saúde dos candidatos e servidores envolvidos, foi promovido o primeiro processo seletivo realizado totalmente online na história da Secretaria Municipal de Educação.

Já o coordenador de Recursos Humanos da Educação, Hederson Galantini, confessou que se viu diante de um grande desafio ao realizar o primeiro processo seletivo online. “Ficamos muito satisfeitos com a adesão da população tendo em vista a quantidade expressiva de inscrições. Por este motivo, a data de divulgação do resultado parcial precisou ser alterada para o dia 06 de agosto, na próxima quinta-feira”, explicou. Foto: Chico de Assis