Um ônibus pegou fogo no início da manhã desta sexta-feira por volta das 8 horas, no km 130, da Rodovia Rio-Santos (BR-101), nas proximidades do Balneário dos Trabalhadores, no bairro Pitangueiras, em São Sebastião (SP).

Os seis passageiros que estavam no ônibus saíram ilesos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o fogo consumiu quase todo o veículo.