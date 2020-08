Policia Militar prende suspeito com armas em Resende

Um jovem, de 20 anos, foi detido por policiais militares do 37º Batalhão da Polícia Militar nesta sexta-feira, por volta das 17 horas, por posse de uma pistola (indeterminada), 10 munições calibre 9mm e dois carregadores também 9mm, na Rua 37, no bairro Fazenda da Barra 3, em Resende.

Os policiais militares foram até o local depois de uma denúncia anônima, informando de que o suspeito estava guardando armas para uma facção criminosa. Ao abordar o suspeito, nada de ilícito foi encontrado. Porém, com autorização do pai do suspeito os agentes entraram na residência onde foram encontradas as armas.

O jovem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia, de Resende. Ele foi autuado por posse de arma e ficou preso.