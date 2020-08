O corpo de um homem, ainda não identificado e com marcas de tiros, foi encontrado na manhã desta sexta-feira, na Rua Campinas, no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda. Policiais militares estiveram no local preservando o corpo que foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) em Três Poços, em Volta Redonda.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.