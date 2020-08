A Secretaria de Saúde da prefeitura de Barra Mansa atualizou na noite deste sábado os dados do coronavírus a (Covid-19) na cidade. Mais três mortes foram confirmadas, elevando para 71 o total. Outras 18 aguardam diagnóstico.

De acordo com a atualização, são 1.696 casos confirmados, com nove pessoas internadas. Já os casos suspeitos são 52, com 25 pacientes hospitalizados. Há 1,3 mil pacientes curados, enquanto os exames negativos somam 5.999.