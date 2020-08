Crivella libera banho de mar e ambulantes na praia

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, deu início a Fase 5 de flexibilização de atividades econômicas e liberou o banho de mar, com trabalho restrito de ambulantes, mas com a permanência de banhistas na areia proibida. Representantes da prefeitura do Rio fizeram o anúncio na sexta-feira (31).

O horário de funcionamento dos bares e restaurantes também foi ampliado. Além disso, as escolas particulares podem reabrir de forma voluntária e as escolas públicas não possuem previsão para horário de retorno.

Regras