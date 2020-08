Tribunal de Justiça mantém academias e zoológico fechados em VR

O pedido de reabrir o Zoológico Municipal, academias e centros de ginásticas, feito pela prefeitura de Volta Redonda ao Tribunal de Justiça, foi negado na sexta-feira (31), em decisão da desembargadora Maria Aglaé Tedesco Vilardo, que alegou que o pedido da prefeitura não contava com apoio do Ministério Público do estado e da Defensoria Pública.

Além disso, ela aponta que o número de pessoas infectadas pelo vírus em Volta Redonda ainda é crescente.

A desembargadora informou ainda que a cidade não foi incluída no decreto estadual que permitiu a abertura das academias. A prefeitura recorreu da decisão em primeira instância, alegando ainda que os termos do acordo assinado com o MPRJ, que decretou o fechamento das academias, não seriam mais justificáveis, pois os indicadores sobre a pandemia do coronavírus estão favoráveis à abertura no momento.