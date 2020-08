Polícia Militar apreende drogas com adolescente em Barra Mansa

Policiais militares receberam uma informação no domingo, por volta das 22h40min, sobre um suspeito que estaria traficando na Rua Santo Antônio de Pádua, no bairro São Judas Tadeu, em Barra Mansa. Os agentes ficaram observando a movimentação e constataram que o menor ia até a uma bananeira e voltava para entregar algo para os usuários.

Foi dado o flagrante e os agentes apreenderam com o menor R$ 100 em dinheiro, um pino com pó branco (cocaína). No pé da bananeira os agentes encontraram uma sacola plástica com 35 pinos de cocaína e 300 pinos plásticos vazios.

O adolescente foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde foi feito o flagrante.