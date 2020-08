Troca de tiros deixa dois feridos no bairro Água Limpa

Um jovem ficou ferido ao ser atingido na perna esquerda quando se encontrava na Rua Paschoal Silvam, Servidão Martins de Avelar, na Rua Paschoal Silva, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Outro rapaz, de 26 anos, que estava com ele teve escoriações ao tentar fugir dos disparos. A tentativa de homicídio ocorreu na noite de segunda-feira. Os dois foram socorridos e levados para o Hospital São João Batista.

Segundo apurou a Polícia Militar, os dois rapazes estavam fazendo uso de drogas quando três homens com roupas camufladas e os rostos cobertos se aproximaram.

Os homens ordenaram que eles permanecessem no local e sacaram as armas e começaram a atirar. Segundo as vítimas, os autores dos disparos seriam integrantes de uma facção criminosa que disputa com outros pontos de venda de drogas no bairro Água Limpa.

Foi a segunda tentativa de homicídio registrada na noite da segunda-feira. Mais cedo, um adolescente foi baleado no Retiro.