PRF apreende contrabando de cigarros na Serra das Araras

Policiais Rodoviários Federais (PRF) apreenderam na manhã desta terça-feira, por volta das 6h40min, várias caixas contendo cigarros durante abordagem feita pela Equipe da 7ª Delegacia a um caminhão baú, com placa de São Paulo, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante a fiscalização, o motorista, de 46 anos, disse aos agentes que estaria fazendo um “bico”, não tenho vínculo empregatício com a transportadora. Ele acrescentou dizendo que um conhecido ofereceu R$ 500 para ele levar o caminhão de Campinas (SP) a cidade de Duque de Caxias (RJ) transportando uma carga de biscoitos de polvilho. O condutor do caminhão apresentou uma nota fiscal de biscoitos aos agentes.

Os policiais rodoviários federais suspeitaram que havia algo ilícito. Durante uma revista minuciosa na carga transportada, os agentes perceberam que havia caixas de biscoitos, mas por trás havia caixas de macarrão que não constavam na nota fiscal.

Nos fundos havia caixas de papelão de cigarros da marca paraguaia “Gift”, contendo 500 mil maços de cigarro, caracterizando contrabando. Diante das constatações, foi dada voz de prisão ao motorista pelo crime de contrabando e a ocorrência encaminhada para Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda. Segundo a PRF o prejuízo dos contrabandistas foi na ordem de R$ 2.500.000,00.