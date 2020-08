Agentes da Guarda Municipal realizam teste rápido para Covid-19, em Quatis

Coordenadoria de Comunicação Governamental Todos os servidores testaram negativo para a presença do vírus

Os agentes da Guarda Municipal de Quatis realizaram na segunda e terça-feira, dias 3 e 4, uma testagem preventiva para detectar a presença do vírus do Covid-19 entre o efetivo. A aplicação dos testes foi realizada pela equipe da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do município e aconteceu na sede da corporação.

A ação faz parte das medidas quem vem sendo tomadas pela administração municipal com relação aos cuidados com a saúde das dezenas de servidores que estão atuando direta e indiretamente na linha de frente no combate ao coronavírus.

De acordo com o comando da corporação, dos 55 agentes em atividade atualmente, 38 realizaram os testes. Os demais deverão realizar o exame nos próximos dias. Todos testaram negativo para a presença do vírus.

– Queríamos agradecer ao prefeito e a secretaria de Saúde por essa ação junto ao nosso efetivo. É muito importante termos este respaldo da administração municipal para que nossos agentes possam trabalhar com segurança e em perfeitas condições de saúde. Também é importante para eles terem essa informação sobre a sua saúde pois, todos têm família e ninguém deseja levar o vírus para junto de seus parentes – ressaltou o comandante da GM, João Eurico Evangelista.

Segundo a secretaria de Saúde, a testagem atende a uma portaria do Ministério da Saúde que determina a prioridade do teste rápido para grupos de profissionais mais expostos à transmissão do coronavírus como os da área da saúde e segurança pública. Além da testagem, a distribuição de máscaras de proteção, álcool gel e líquido a 70% foram distribuídos para esses grupos prioritários de profissionais para a realização do seu trabalho.

– É uma ação de extrema importância para estes servidores, que estão na linha de frente de enfrentamento ao Covid-19. Os guardas municipais estão diariamente nas ruas cumprindo as suas funções e, mesmo tomando as precauções, estão sujeitos aos riscos de contaminação. É uma segurança para eles, para os seus famíliares e para população – concluiu o prefeito.