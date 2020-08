Secretaria de Meio Ambiente faz desobstrução de trecho do Rio Godinho, em Barra Mansa

Integrantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento de Barra Mansa realizaram nesta sexta-feira (07) a desobstrução de um trecho do Rio Godinho, que faz divisa entre os bairros Piteiras e Boa Sorte e deságua no Rio Barra Mansa. Em função de queimadas irregulares ocorridas no local, foi registrada a queda de bambus.

De acordo com o subsecretário da Pasta, Cláudio Cruz, o Baianinho, o fato poderia comprometer o curso d´água. “O serviço evita o acumulo de vegetação e detritos às margens do rio e facilita o escoamento das águas. É uma ação preventiva que visa, inclusive, impedir eventuais alagamentos durante o período das chuvas”, destacou.

Morador das imediações, Baianinho lembrou que a região dos bairros Piteiras e Boa Sorte tem um histórico de cheias durante a temporada de verão. “Esse é mais um fator para mantermos o curso d´água livre”.