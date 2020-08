Hospital veterinário de Resende recebe mobília

Entre os itens adquiridos estão mesas, cadeiras e estantes; hospital está em reta final das obras

O novo Hospital Veterinário de Resende começou a receber nesta semana o mobiliário, para garantir atendimento com conforto e qualidade para a população e seus animais de estimação. A nova mobília da unidade está sendo instalada pelas equipes da Prefeitura, para que em breve comecem os serviços médicos propriamente ditos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o mobiliário administrativo já conta com: mesa para escritório com gaveteiro; longarinas com três assentos; mesas; cadeiras fixas e giratórias; além de estantes e armários. Além da entrega do mobiliário, a Prefeitura de Resende está preparando os últimos detalhes para que o Hospital Veterinário seja entregue ainda nesta semana. Nesta última etapa, as obras estão concentradas na área externa do hospital.

As equipes estão realizando os últimos ajustes para garantir o atendimento com qualidade da população, como a criação de uma terceira faixa na Estrada Resende Riachuelo e também o redutor de velocidade no acesso à entrada do hospital. Também foi feito um desvio na ciclovia, que já existia, e foi adaptada para garantir a segurança das pessoas. No local há um grande volume de pessoas que praticam caminhada, corrida e também o ciclismo.

“Esse é um investimento importante para toda a cidade. Nosso foco está no combate à pandemia do coronavírus, mas seguimos com as obras que estavam em andamento e que serão úteis para que Resende siga em crescimento, mesmo em períodos difíceis”, disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz. Hospital Veterinário oferece diversos serviços em saúde animal

O Hospital Veterinário de Resende foi pensado para ajudar a suprir a demanda local, sendo voltado para atender ao menos inicialmente cães e gatos dos moradores de Resende. O hospital funcionará 24h próximo à Área de Exposições, no bairro Morada da Colina. A unidade voltada à saúde animal contará com consultórios, centro cirúrgico e espaços para os funcionários como: copa, almoxarifado e banheiros. Além de recepção externa e interna e estacionamento.

Os procedimentos que estão previstos para serem realizados neste primeiro momento no Hospital Veterinário são: atendimento clínico; suturas de ferimentos; curativos e bandagens; cirurgia de Piometra; cirurgia de prolapso retal; curativo ou retirada de unhas fraturadas.